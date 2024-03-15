DEVA Partisi Nizip adayı Erol Ongur kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Nizip belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Nizip belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Gaziantep Nizip adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Nizip Belediye Başkan Adayı Erol Ongur kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EROL ONGUR KİMDİR?

Erol Ongur, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Nizip belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ NİZİP ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Nizip adayı belli oldu. DEVA Partisi Nizip Belediye Başkan Adayı Erol Ongur oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.