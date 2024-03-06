DEVA Partisi Niğde adayı Ümit Güngör kimdir? 2024 DEVA Partisi Niğde belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Niğde belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Niğde adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Niğde Belediye Başkan Adayı Ümit Güngör kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÜMİT GÜNGÖR KİMDİR?

Ümit Güngör, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Niğde belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ NİĞDE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Niğde adayı belli oldu. DEVA Partisi Niğde Belediye Başkan Adayı Ümit Güngör oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.