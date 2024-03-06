DEVA Partisi Nevşehir adayı Fatma Altuntaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Nevşehir belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Nevşehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Nevşehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Altuntaş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FATMA ALTUNTAŞ KİMDİR?

Fatma Altuntaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Nevşehir belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ NEVŞEHİR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Nevşehir adayı belli oldu. DEVA Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Altuntaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.