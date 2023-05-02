14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında Deva Partisi ne zaman kuruldu? Deva Partisi kuruluş tarihi ne soruları yer alıyor. Peki, Deva Partisi ne zaman kuruldu? Deva Partisi kuruluş tarihi ne? İşte detaylar...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Deva Partisi ne zaman kuruldu? Deva Partisi kuruluş tarihi ne sorularına yanıt aradı.

DEVA PARTİSİ NE ZAMAN KURULDU?

Demokrasi ve Atılım Partisi, 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "DEVA" şeklindedir. Simgesi, içinde fidan silueti olan su damlasıdır. TBMM'de 1 milletvekili ile temsil edilmektedir. Genel başkanı Ali Babacan'dır.