DEVA Partisi Narman adayı Ahmet Can Koçak kimdir? 2024 DEVA Partisi Erzurum Narman belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Narman belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Erzurum Narman adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Narman Belediye Başkan Adayı Ahmet Can Koçak kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET CAN KOÇAK KİMDİR?

Ahmet Can Koçak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Narman belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ NARMAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Narman adayı belli oldu. DEVA Partisi Narman Belediye Başkan Adayı Ahmet Can Koçak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.