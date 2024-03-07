DEVA Partisi Muş adayı Ebubekir Akarsu kimdir? 2024 DEVA Partisi Muş belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Muş belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Muş adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Muş Belediye Başkan Adayı Ebubekir Akarsu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EBUBEKİR AKARSU KİMDİR?

Ebubekir Akarsu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Muş belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MUŞ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Muş adayı belli oldu. DEVA Partisi Muş Belediye Başkan Adayı Ebubekir Akarsu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.