DEVA Partisi Muratpaşa adayı Hatice Usta kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Muratpaşa belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Muratpaşa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Antalya Muratpaşa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Hatice Usta kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HATİCE USTA KİMDİR?

Hatice Usta, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Muratpaşa belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MURATPAŞA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Muratpaşa adayı belli oldu. DEVA Partisi Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Hatice Usta oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.