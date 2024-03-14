DEVA Partisi Mudanya adayı Mine Norşon kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Mudanya belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Mudanya belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bursa Mudanya adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Mudanya Belediye Başkan Adayı Mine Norşon kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MİNE NORŞON KİMDİR?

Mine Norşon, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Mudanyabelediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MUDANYA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Mudanya adayı belli oldu. DEVA Partisi Mudanya Belediye Başkan Adayı Mine Norşon oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.