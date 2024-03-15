DEVA Partisi Milas adayı Muhammet Çiçek kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Milas belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Milas belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Muğla Milasadayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Milas Belediye Başkan Adayı Muhammet Çiçek kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMET ÇİÇEK KİMDİR?

Muhammet Çiçek, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Milas belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MİLAS ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Milas adayı belli oldu. DEVA Partisi Milas Belediye Başkan Adayı Muhammet Çiçek oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.