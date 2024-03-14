DEVA Partisi Merkezefendi adayı Fesih Can kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Merkezefendi belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Merkezefendi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Denizli Merkezefendi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Fesih Can kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FESİH CAN KİMDİR?

Fesih Can, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Merkezefendi belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MERKEZEFENDİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Merkezefendi adayı belli oldu. DEVA Partisi Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Fesih Can oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.