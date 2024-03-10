DEVA Partisi Menderes adayı Gülhan Akyol kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Menderes belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Menderes belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Menderes adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Menderes Belediye Başkan Adayı Gülhan Akyol kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

GÜLHAN AKYOL KİMDİR?

Gülhan Akyol, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Menderes belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MENDERES ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Menderes adayı belli oldu. DEVA Partisi Menderes Belediye Başkan Adayı Gülhan Akyol oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.