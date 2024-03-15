DEVA Partisi Melikgazi adayı Mehmet Ankaralıoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Melikgazi belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Melikgazi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kayseri Melikgazi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mehmet Ankaralıoğlu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET ANKARALIOĞLU KİMDİR?

Mehmet Ankaralıoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Melikgazi belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MELİKGAZİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Melikgazi adayı belli oldu. DEVA Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mehmet Ankaralıoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.