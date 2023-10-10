DEVA Partisi medyaya ambargo mu uyguluyor?

2 sene önce Ankara'da bir vatandaşın eleştirel sözlerine maruz kalan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu görüntüleri yayınlayan Medya Ankara'nın mikrofonlarına konuşmadı. Bu durum da akıllara "Babacan medyaya ambargo mu uyguluyor?" sorusunu getirdi.

2 sene önce Ankara gezisinde bir vatandaşın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a "Allah akıl fikir versin, seni davar çobanı tutan olmazdı. Sen AK Parti'de itibar kazandın." demesi hafızalara kazınmıştı. Parti üyelerinin bu görüntüleri servis eden kuruluşun mikrofonlarına konuşmaması, Babacan'ın medyaya ambargo uyguladığı şeklinde yorumlandı.

GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLMUŞTU

2021 yılında Ankara'da esnaf ziyareti yapan DEVA Partisi lideri Babacan'ın yanına giden bir vatandaş, "Allah akıl fikir versin, seni davar çobanı tutan olmazdı. Sen AK Parti'de itibar kazandın. AK Parti'nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin?" demişti. Bu görüntüler gündem yaratırken konuyla ilgili dikkat çeken bir durum ortaya çıktı.

AMBARGO UYGULUYORLAR

Babacan ve partisinin, söz konusu görüntüleri servis eden Medya Ankara'ya ambargo uyguladığı ve kuruluşun mikrofonlarına konuşmadığı öğrenildi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı, Parti Sözcüsü ve Ankara milletvekili İdris Şahin'in de bu durumu onaylayarak "Onlar cezalı" dediği iddia edildi.