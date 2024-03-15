DEVA Partisi Mazıdağı adayı Mecit Aktaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Mardin Mazıdağı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Mazıdağı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mardin Mazıdağı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Mazıdağı Belediye Başkan Adayı Mecit Aktaş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MECİT AKTAŞ KİMDİR?

Mecit Aktaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Mazıdağı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MAZIDAĞI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Mazıdağı adayı belli oldu. DEVA Partisi Mazıdağı Belediye Başkan Adayı Mecit Aktaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.