DEVA Partisi Marmaraereğlisi adayı Nurgül Canbaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Tekirdağ Marmaraereğlisi belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Marmaraereğlisi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Tekirdağ Marmaraereğlisi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı Nurgül Canbaş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NURGÜL CANBAŞ KİMDİR?

Nurgül Canbaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Marmaraereğlisi belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MARMARAEREĞLİSİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Marmaraereğlisi adayı belli oldu. DEVA Partisi Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı Nurgül Canbaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.