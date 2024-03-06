DEVA Partisi Mardin adayı Kadir Kerimoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Mardin belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Mardin belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mardin adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Mardin Belediye Başkan Adayı Kadir Kerimoğlu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KADİR KERİMOĞLU KİMDİR?

Kadir Kerimoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Mardin belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MARDİN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Mardin adayı belli oldu. DEVA Partisi Mardin Belediye Başkan Adayı Kadir Kerimoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.