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DEVA Partisi Manyas adayı Mahmut Karakuş kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Manyas belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin Balıkesir Manyas belediye başkan adayı, Manyas ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Manyas adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Manyas Belediye Başkan Adayı Mahmut Karakuş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Manyas belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Balıkesir Manyas adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Manyas Belediye Başkan Adayı Mahmut Karakuş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MAHMUT KARAKUŞ KİMDİR?

Mahmut Karakuş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Manyas belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MANYAS ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Manyas adayı belli oldu. DEVA Partisi Manyas Belediye Başkan Adayı Mahmut Karakuş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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