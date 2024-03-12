DEVA Partisi Manavgat adayı Zübeyir Sarıkaya kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Manavgat belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Manavgat belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Antalya Manavgat adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Manavgat Belediye Başkan Adayı Zübeyir Sarıkaya kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ZÜBEYİR SARIKAYA KİMDİR?

Zübeyir Sarıkaya, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Manavgat belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MANAVGAT ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Manavgat adayı belli oldu. DEVA Partisi Manavgat Belediye Başkan Adayı Zübeyir Sarıkaya oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.