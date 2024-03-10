DEVA Partisi Mamak adayı Muhammed Hanifi Özhan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Mamak belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Mamak belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Mamak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Mamak Belediye Başkan Adayı Muhammed Hanifi Özhan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMED HANİFİ ÖZHAN KİMDİR?

Muhammed Hanifi Özhan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Mamak belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MAMAK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Mamak adayı belli oldu. DEVA Partisi Mamak Belediye Başkan Adayı Muhammed Hanifi Özhan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.