DEVA Partisi Kütahya adayı Recep Gerçek kimdir? 2024 DEVA Partisi Kütahya belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Kütahya belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kütahya adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Recep Gerçek kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RECEP GERÇEK KİMDİR?

Recep Gerçek, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kütahya belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KÜTAHYA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kütahya adayı belli oldu. DEVA Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Recep Gerçek oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.