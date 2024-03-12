DEVA Partisi Kumluca adayı Veysel Akın kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Kumluca belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kumluca belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Antalya Kumluca adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kumluca Belediye Başkan Adayı Veysel Akın kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

VEYSEL AKIN KİMDİR?

Veysel Akın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kumluca belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KUMLUCA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kumluca adayı belli oldu. DEVA Partisi Kumluca Belediye Başkan Adayı Veysel Akın oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.