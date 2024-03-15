DEVA Partisi Kulu adayı Sami Bilici kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Kulu belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kulu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Kulu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kulu Belediye Başkan Adayı Sami Bilici kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SAMİ BİLİCİ KİMDİR?

Sami Bilici, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kulu belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KULU ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kulu adayı belli oldu. DEVA Partisi Kulu Belediye Başkan Adayı Sami Bilici oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.