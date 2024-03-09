DEVA Partisi Küçükçekmece adayı Lokman Alpaydın kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Küçükçekmece belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Küçükçekmece belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Küçükçekmece adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Lokman Alpaydın kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

LOKMAN ALPAYDIN KİMDİR?

Lokman Alpaydın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Küçükçekmece belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KÜÇÜKÇEKMECE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Küçükçekmece adayı belli oldu. DEVA Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Lokman Alpaydın oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.