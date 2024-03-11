DEVA Partisi Kozan adayı Serdar Dervişoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Kozan belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kozan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adana Kozan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Serdar Dervişoğlu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SERDAR DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Serdar Dervişoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kozan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KOZAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kozan adayı belli oldu. DEVA Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Serdar Dervişoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.