DEVA Partisi Konya adayı Seyit Karaca kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Konya belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Konya Belediye Başkan Adayı Seyit Karaca kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SEYİT KARACA KİMDİR?

Seyit Karaca, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Konya belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KONYA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Konya adayı belli oldu. DEVA Partisi Konya Belediye Başkan Adayı Seyit Karaca oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.