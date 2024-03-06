DEVA Partisi Kocaeli adayı Ensar Baturman kimdir? 2024 DEVA Partisi Kocaeli belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Kocaeli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kocaeli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kocaeli Belediye Başkan Adayı Ensar Baturman kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ENSAR BATURMAN KİMDİR?

Ensar Baturman, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kocaeli belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KOCAELİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kocaeli adayı belli oldu. DEVA Partisi Kocaeli Belediye Başkan Adayı Ensar Baturman oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.