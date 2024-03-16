DEVA Partisi Kocaali adayı Gökhan Çatalbaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Kocaali belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kocaalibelediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Sakarya Kocaali adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kocaali Belediye Başkan Adayı Gökhan Çatalbaş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

GÖKHAN ÇATALBAŞ KİMDİR?

Gökhan Çatalbaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kocaali belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KOCAALİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kocaali adayı belli oldu. DEVA Partisi Kocaali Belediye Başkan Adayı Gökhan Çatalbaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.