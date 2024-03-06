DEVA Partisi Kırklareli adayı Rafael Haleva kimdir? 2024 DEVA Partisi Kırklareli belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Kırklareli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kırklareli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Rafael Haleva kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RAFAEL HALEVA KİMDİR?

Rafael Haleva, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kırklareli belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KIRKLARELİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kırklareli adayı belli oldu. DEVA Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Rafael Haleva oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.