DEVA Partisi Kiraz adayı Hatice Coşkun kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Kiraz belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kiraz belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Kiraz adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kiraz Belediye Başkan Adayı Hatice Coşkun kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HATİCE COŞKUN KİMDİR?

Hatice Coşkun, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kiraz belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KİRAZ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kiraz adayı belli oldu. DEVA Partisi Kiraz Belediye Başkan Adayı Hatice Coşkun oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.