DEVA Partisi Kınık adayı İsmail Aykan Ceran kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Kınık belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kınık belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Kınık adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kınık Belediye Başkan Adayı İsmail Aykan Ceran kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İSMAİL AYKAN CERAN KİMDİR?

İsmail Aykan Ceran, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kınık belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KINIK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kınık adayı belli oldu. DEVA Partisi Kınık Belediye Başkan Adayı İsmail Aykan Ceran oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.