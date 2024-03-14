DEVA Partisi Kepsut adayı Selman Atik kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Kepsut belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kepsut belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Balıkesir Kepsut adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kepsut Belediye Başkan Adayı Selman Atik kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SELMAN ATİK KİMDİR?

Selman Atik, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kepsut belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KEPSUT ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kepsut adayı belli oldu. DEVA Partisi Kepsut Belediye Başkan Adayı Selman Atik oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.