DEVA Partisi Kemalpaşa adayı Mehmet Akif Öpöz kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kemalpaşa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Kemalpaşa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Akif Öpöz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET AKİF ÖPÖZ KİMDİR?

Mehmet Akif Öpöz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kemalpaşa belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KEMALPAŞA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kemalpaşa adayı belli oldu. DEVA Partisi Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Akif Öpöz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.