DEVA Partisi Keçiören adayı Hamza Aydoğdu kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Keçiören belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Keçiören belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Keçiören adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Keçiören Belediye Başkan Adayı Hamza Aydoğdu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HAMZA AYDOĞDU KİMDİR?

Hamza Aydoğdu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Keçiören belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KEÇİÖREN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Keçiören adayı belli oldu. DEVA Partisi Keçiören Belediye Başkan Adayı Hamza Aydoğdu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.