Üye Girişi
Haberler

DEVA Partisi Kayseri belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Kayseri adayı İbrahim Göz kimdir?

Güncelleme:

DEVA Partisi'nin Kayseri belediye başkan adayı, Kayseri ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Kayseri adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kayseri Belediye Başkan Adayı İbrahim Göz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Kayseri belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kayseri adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kayseri Belediye Başkan Adayı İbrahim Göz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEVA PARTİSİ KAYSERİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kayseri adayı belli oldu. DEVA Partisi Kayseri Belediye Başkan Adayı İbrahim Göz oldu.

İBRAHİM GÖZ KİMDİR?

İbrahim Göz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kayseri belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Deva Partisi Kayseri Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 6 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 6 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Mart Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! DEVA Partisi Kilis belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Kilis adayı Abdullah Sakar kimdir? DEVA Partisi Kayseri belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Kayseri adayı İbrahim Göz kimdir? DEVA Partisi Kars belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Kars adayı Nalan Parıltı kimdir? DEVA Partisi Karaman belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Karaman adayı Müslüm Doğan kimdir? DEVA Partisi İzmir adayı Serap Karaosmanoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir belediye başkan adayı kim?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title