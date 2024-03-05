DEVA Partisi Kayseri belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Kayseri adayı İbrahim Göz kimdir?

DEVA Partisi Kayseri belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kayseri adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kayseri Belediye Başkan Adayı İbrahim Göz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEVA PARTİSİ KAYSERİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kayseri adayı belli oldu. DEVA Partisi Kayseri Belediye Başkan Adayı İbrahim Göz oldu.

İBRAHİM GÖZ KİMDİR?

İbrahim Göz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kayseri belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.