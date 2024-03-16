DEVA Partisi Kaynarca adayı Önal Özturhan kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Kaynarca belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kaynarca belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Sakarya Kaynarca adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kaynarca Belediye Başkan Adayı Önal Özturhan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÖNAL ÖZTURHAN KİMDİR?

Önal Özturhan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kaynarca belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KAYNARCA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kaynarca adayı belli oldu. DEVA Partisi Kaynarca Belediye Başkan Adayı Önal Özturhan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.