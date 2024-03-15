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DEVA Partisi Kayapınar adayı Hebun Aytekin kimdir? 2024 DEVA Partisi Diyarbakır Kayapınar belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin Diyarbakır Kayapınar belediye başkan adayı, Kayapınar ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Kayapınar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kayapınar Belediye Başkan Adayı Hebun Aytekin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Kayapınar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Diyarbakır Kayapınar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kayapınar Belediye Başkan Adayı Hebun Aytekin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HEBUN AYTEKİN KİMDİR?

Hebun Aytekin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kayapınar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KAYAPINAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kayapınar adayı belli oldu. DEVA Partisi Kayapınar Belediye Başkan Adayı Hebun Aytekin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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