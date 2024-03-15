DEVA Partisi Kartepe adayı Yusuf Nuhoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Kocaeli Kartepe belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kartepe belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kocaeli Kartepe adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kartepe Belediye Başkan Adayı Yusuf Nuhoğlu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YUSUF NUHOĞLU KİMDİR?

Yusuf Nuhoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kartepe belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KARTEPEADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kartepe adayı belli oldu. DEVA Partisi Kartepe Belediye Başkan Adayı Yusuf Nuhoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.