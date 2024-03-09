DEVA Partisi Kartal adayı İltan Emekçioğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Kartal belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kartal belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Kartal adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kartal Belediye Başkan Adayı İltan Emekçioğlu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İLTAN EMEKÇİOĞLU KİMDİR?

İltan Emekçioğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kartal belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KARTAL ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kartal adayı belli oldu. DEVA Partisi Kartal Belediye Başkan Adayı İltan Emekçioğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.