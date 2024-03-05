DEVA Partisi Kars belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Kars adayı Nalan Parıltı kimdir?

DEVA Partisi Kars belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kars adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Nalan Parıltı kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEVA PARTİSİ KARS ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kars adayı belli oldu. DEVA Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Nalan Parıltı oldu.

NALAN PARILTI KİMDİR?

Nalan Parıltı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kars belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.