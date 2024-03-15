DEVA Partisi Karkamış adayı Oruç Fatih Erbilici kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Karkamış belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Karkamış belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Gaziantep Karkamış adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Karkamış Belediye Başkan Adayı Oruç Fatih Erbilici kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ORUÇ FATİH ERBİLİCİ KİMDİR?

Oruç Fatih Erbilici, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Karkamış belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KARKAMIŞ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Karkamış adayı belli oldu. DEVA Partisi Karkamış Belediye Başkan Adayı Oruç Fatih Erbilici oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.