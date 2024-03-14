DEVA Partisi Karesi adayı Kadir Talyurt kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Karesi belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Karesi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Balıkesir Karesi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Kadir Talyurt kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KADİR TALYURT KİMDİR?

Kadir Talyurt, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Karesi belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KARESİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Karesi adayı belli oldu. DEVA Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Kadir Talyurt oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.