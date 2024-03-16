DEVA Partisi Karasu adayı Abdullah Çatalbaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Karasu belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Karasu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Sakarya Karasu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Karasu Belediye Başkan Adayı Abdullah Çatalbaş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ABDULLAH ÇATALBAŞ KİMDİR?

Abdullah Çatalbaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Karasu belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KARASU ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Karasu adayı belli oldu. DEVA Partisi Karasu Belediye Başkan Adayı Abdullah Çatalbaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.