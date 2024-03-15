DEVA Partisi Karapınar adayı Kemal Bestil kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Karapınar belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Karapınar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Karapınar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Karapınar Belediye Başkan Adayı Kemal Bestil kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KEMAL BESTİL KİMDİR?

Kemal Bestil, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Karapınar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KARAPINAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Karapınar adayı belli oldu. DEVA Partisi Karapınar Belediye Başkan Adayı Kemal Bestil oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.