DEVA Partisi Karamürsel adayı Yunus Katı kimdir? 2024 DEVA Partisi Kocaeli Karamürsel belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Karamürsel belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kocaeli Karamürsel adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Karamürsel Belediye Başkan Adayı Yunus Katı kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YUNUS KATI KİMDİR?

Yunus Katı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Karamürsel belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KARAMÜRSEL ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Karamürsel adayı belli oldu. DEVA Partisi Karamürsel Belediye Başkan Adayı Yunus Katı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.