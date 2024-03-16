DEVA Partisi Karaköprü adayı Hakan Gül kimdir? 2024 DEVA Partisi Şanlıurfa Karaköprü belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Karaköprü belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Şanlıurfa Karaköprü adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Hakan Gül kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HAKAN GÜL KİMDİR?

Hakan Gül, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Karaköprü belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KARAKÖPRÜ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Karaköprü adayı belli oldu. DEVA Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Hakan Gül oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.