DEVA Partisi Kapaklı adayı Abdullah Buz kimdir? 2024 DEVA Partisi Tekirdağ Kapaklı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kapaklı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Tekirdağ Kapaklı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kapaklı Belediye Başkan Adayı Abdullah Buz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ABDULLAH BUZ KİMDİR?

Abdullah Buz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kapaklı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KAPAKLI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kapaklı adayı belli oldu. DEVA Partisi Kapaklı Belediye Başkan Adayı Abdullah Buz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.