DEVA Partisi Kahramanmaraş adayı Taner Barışık kimdir? 2024 DEVA Partisi Kahramanmaraş belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Kahramanmaraş belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kahramanmaraş adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Taner Barışık kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

TANER BARIŞIK KİMDİR?

Taner Barışık, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kahramanmaraş belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KAHRAMANMARAŞ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kahramanmaraş adayı belli oldu. DEVA Partisi Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Taner Barışık oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.