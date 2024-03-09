DEVA Partisi Kadıköy adayı Esin Aydemir kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Kadıköy belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kadıköy belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Kadıköy adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Esin Aydemir kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ESİN AYDEMİR KİMDİR?

Esin Aydemir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kadıköy belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KADIKÖY ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kadıköy adayı belli oldu. DEVA Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Esin Aydemir oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.