Türkiye 14 Mayıs günü 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Deva partisi yüzde kaç oy aldı merak konusu oldu. Peki, DEVA partisi kaç milletvekili çıkardı? DEVA Partisi oy oranı ne? 14 Mayıs DEVA Partisi yüzde kaç oy aldı? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Açıklanan sonuçlara göre DEVA partisi kaç milletvekili çıkardı merak konusu oldu. Deva partisinin oy oranı merak konusu oldu. Peki, DEVA partisi kaç milletvekili çıkardı? DEVA Partisi oy oranı ne? 14 Mayıs DEVA Partisi yüzde kaç oy aldı? Detaylar haberimizde...

DEVA PARİTİSİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

Deva Partisi'nin CHP listelerinden aday gösterdiği 25 isimden 14 vekil Meclis'e girmeye hak kazandı.

DEVA PARTİSİ OY ORANI NE?

CHP, 14 Mayıs seçiminde Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Parti'nin desteğine rağmen yüzde 25.3'lük kesimin desteğini alabildi. 2018 seçimlerinde CHP'nin oy oranı tek başına yüzde 22.6'ydı. Bu hesaba göre 4 partinin CHP'ye katkısı 3 puan olmuştur.