DEVA Partisi İzmit adayı Ercan Aktan kimdir? 2024 DEVA Partisi Kocaeli İzmit belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi İzmit belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kocaeli İzmit adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Ercan Aktan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ERCAN AKTAN KİMDİR?

Ercan Aktan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden İzmit belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ İZMİT ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin İzmit adayı belli oldu. DEVA Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Ercan Aktan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.